Đại tướng Tea Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Trần Chí Hùng/TTXVN)

Ngày 14/7, nhân kỷ niệm 24 năm ngày thành lập lực lượng Hiến binh Campuchia, tại Trung tâm huấn luyện Bộ Tư lệnh Hiến binh ở tỉnh Kampong Chhnang, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành và khởi công các công trình do Việt Nam tài trợ.Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tham dự buổi lễ phía Quân đội Hoàng gia Campuchia có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thống tướng Tea Banh , Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thống tướng Pol Saroeun, Tư lệnh lực lượng Hiến binh Thống tướng Sao Sokha.Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cùng một số tùy viên quân sự các nước tại Campuchia tham dự buổi lễ.Công trình do Việt Nam tài trợ được khánh thành, đưa vào sử dụng tại buổi lễ là tòa nhà học tập đa năng của Trung tâm huấn luyện, Bộ Tư lệnh Hiến binh, cơ sở đào tạo và huấn luyện lớn nhất của lực lượng này.Cũng tại buổi lễ, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tổ chức lễ khởi công công trình tòa nhà chỉ huy của Trung tâm huấn luyện, được xây dựng bằng nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng Việt Nam.Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh và Tư lệnh Hiến binh Sao Sokha đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho lực lượng Hiến binh nói riêng và các lực lượng vũ trang khác của Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung, qua đó giúp hiện đại hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng quân đội Campuchia, cũng như góp phần vào việc giữ gìn an ninh, ổn định và phát triển đất nước.Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh và Tư lệnh Hiến binh Sao Sokha nhấn mạnh đây là minh chứng cụ thể cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam.Về phần mình, Đại tá Nguyễn Anh Dũng khẳng định việc Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cho lực lượng Hiến binh Campuchia nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm chào mừng năm hữu nghị và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia./.