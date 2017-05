Quầy làm thủ tục của VietjetAir tại sảnh A nội địa, sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành lệnh phạt cấm bay trong khoảng thời gian 6 tháng đối với hành khách Phạm Minh Lộc do sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay.Cụ thể, trên chuyến bay VJ181 của Hãng hàng không Vietjet đi từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh, hành khách Phạm Minh Lộc đã sử dụng giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Minh Hoàng do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 2/3/2008 và thay ảnh của mình vào để làm thủ tục an ninh trước khi lên máy bay.Hành động này của ông Lộc đã bị lực lượng an ninh hàng không Nội Bài nhanh chóng phát hiện và lập biên bản. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xử lý và xử phạt hành chính 3,75 triệu đồng đối với ông Lộc.Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ vi phạm nghiêm trọng của vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục áp dụng phạt bổ sung đối với ông Phạm Minh Lộc bằng hình thức cấm bay trong thời gian 6 tháng, từ tháng 4/2017 đến hết tháng 10/2017, đồng thời yêu cầu hết thời hạn cấm bay sẽ thực hiện kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo.Với hình thức xử phạt này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ không được phép chuyên chở hành khách Phạm Minh Lộc trong khoảng thời gian nêu trên.Về phía Tổng công ty Cảng hàng không và các Cảng vụ hàng không cũng được yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra và đối chiếu giấy tờ về nhân thân hành khách sử dụng đi máy bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với ông Phạm Minh LộcSố lượng hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay được bộ phận an ninh hàng không Việt Nam phát hiện ngày càng nhiều.Nguyên nhân là do các đại lý vé máy bay thứ cấp và người dân ham rẻ, mua - bán lại những vé máy bay của khách đã mua nhưng sau đó không thể hoặc không có nhu cầu sử dụng.Tất cả trường hợp giả mạo giấy tờ khi bị phát hiện đều bị hãng hàng không từ chối vận chuyển và hủy vé. Không chỉ bị mất số tiền đã bỏ ra mua vé, hành khách vi phạm còn bị cảng vụ hàng không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ 5-10 triệu đồng./.