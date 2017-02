Ông Sam Rainsy. (Nguồn; AP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, một ngày sau khi từ chức chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập, ông Sam Rainy đã gửi thư tới Phó Chủ tịch CNRP, Kem Sokha, đề nghị Ban thường vụ và Ban lãnh đạo đảng nhóm họp để chọn vợ mình là bà Tioulong Samura làm Chủ tịch đảng.Trong lá thư trên, được đăng tải trên trang cá nhân trên Facebook và được nhiều trang của truyền thông Campuchia đăng lại, ông Sam Rainsy nói rằng việc lựa chọn bà Tioulong Samura là Chủ tịch CNRP là “điều kiện mà hai người (Sam Rainsy và Kem Sokha) đã thống nhất trong thời gian gần đây.”Ông Sam Rainsy hy vọng ông Kem Sokha sẽ “thực hiện thỏa thuận này để bảo đảm sự tiếp tục tiến lên của CNRP trong tương lai.”Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân ngày 12/2, ông Kem Sokha cho biết ông Sam Rainsy quyết định từ chức chủ tịch và rời khỏi đảng sau khi tham khảo ý kiến với Ban lãnh đạo đảng.Theo nguồn tin cấp cao từ CNRP, trong ngày 12/2, lãnh đạo cấp cao của đảng này sẽ nhóm họp khẩn để thảo luận quyết định của ông Sam Rainsy.Bà Tioulong Samura, sinh năm 1950, hiện là thành viên Ban lãnh đạo CNRP và là nghị sỹ Quốc hội. Bà từng là Phó Thống đốc Ngân hàng quốc gia Campuchia từ năm 1993-1995, khi còn là thành viên đảng FUNCINPEC. Cũng như ông Sam Rainsy, bà Tioulong Samora có quốc tịch kép là Campuchia và Pháp.Ông Sam Rainsy hiện đang tự lưu vong từ tháng 11/2015 nhằm tránh việc phải thi hành bản án tù 2 năm do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong từ năm 2008.Ngày 28/7/2016, ông này tiếp tục bị Tòa án Phnom Penh tuyên phạt 10 triệu riel và phải đền bù 150 triệu riel cho bên nguyên đơn do phạm tội phỉ báng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.Ngày 9/2 vừa qua, Tòa phúc thẩm Campuchia đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết của Tòa sơ thẩm Phnom Penh ngày 8/11/2016, buộc ông Sam Rainsy phải nộp phạt 10 triệu riel (tương đương 2.500 USD) và phải bồi thường thiệt hại tinh thần 15 triệu riel cho ông Som Soeun, Bộ trưởng Phụ trách hình ảnh của Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, do đã đăng tải bình luận trên trang facebook cá nhân cáo buộc Thủ tướng Hun Sen đã “mua Like” trên facebook để nâng cao uy tín trên mạng xã hội./.