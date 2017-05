Các cử tri Campuchia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V. (Nguồn: TTXVN)

Campuchia sẽ đảm bảo an ninh tối đa trong ngày bầu cử xã, phường, dự kiến diễn ra ngày 4/6 tới.Phát biểu với báo giới ngày 4/5, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia, Thống tướng Neth Savoeun cho biết nước này sẽ triển khai 37.530 nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh và trật tự trị an trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước này.Cụ thể, lực lượng an ninh bao gồm 35.043 cảnh sát, 643 quân cảnh và 1.844 binh sỹ sẽ được huy động để bảo vệ an ninh tại các điểm bỏ phiếu.Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) cho biết cuộc bầu cử xã, phường tại Campuchia sắp tới với sự tham gia tranh cử của 12 chính đảng, trong đó đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập đều đã đăng ký tranh cử.Khoảng 7,87 triệu cử tri Campuchia đã đăng ký đi bỏ phiếu để chọn ra người lãnh đạo tại 1.646 xã, phường trên toàn quốc.Campuchia thường tổ chức bầu cử hội đồng xã, phường 5 năm/lần.Trong cuộc bầu cử gần đây nhất vào ngày 3/6/2012 với sự tham gia của 10 chính đảng, đảng CPP cầm quyền đã giành được 1.592 ghế đứng đầu xã, phường, chiếm khoảng 97% trong tổng số 1.633 xã, phường trên cả nước./.