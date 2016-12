Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến kiểm tra Dự án VSIP, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Chiều 26/12, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, thông qua kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Báo cáo dự thảo kết luận kiểm tra do bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày nêu rõ thời gian qua, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiến hành khẩn trương, nghiêm túc; đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng.Việc thực hiện quán triệt Nghị quyết đại hội đảng khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong Nghị quyết, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống xã hội, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng; tập chung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính Trị về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 05.Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm từ công tác học tập, quán triệt đến xây dựng chương trình, hành động, đề án cụ thể, bước đầu thực hiện có kết quả làm chuyển biến toàn bộ các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng...Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã làm tốt công tác tự kiểm tra và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh Nghệ An phải tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết trong từng cấp, từng ngành, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, không rập khuôn, máy móc, đồng thời nhấn mạnh phải coi trọng hành động trên thực tiễn, từng địa phương, đơn vị phải phát huy nội lực với tinh thần chủ động sáng tạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc đưa các chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng vào cuộc sống.Đối với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nét mới là đã chỉ ra 27 biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.” Vì vậy, ông Trần Quốc Vượng cho rằng đây là cẩm nang để mỗi đảng viên soi xét mình hàng ngày; nếu sau quán triệt mỗi đảng viên, tập thể thực hiện được những việc làm hiệu quả cũng đã góp phần làm trong sạch hơn tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, hướng tới hành động vì dân, góp phần làm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống.Bên cạnh đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám chương trình hành động, đề án của từng cấp ủy để kiểm tra; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày.Ông Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý điều quan trọng nhất là sau học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của tỉnh phải thực sự gương mẫu từ nhận thức đến hành động, với quyết tâm chính trị cao mới tạo nên sức mạnh thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo được niềm tin trong nhân dân.Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn Đoàn công tác trong quá trình làm việc đã ghi nhận cố gắng, nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để Nghệ An thực hiện tốt hơn.Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ cố gắng thực hiện tốt trong thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, làm cho đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đã đi tham quan các dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn tỉnh./.