Bayern Munich đã có danh hiệu đầu tiên của mùa giải. (Nguồn: AFP)

Loạt sút luân lưu của Dortmund và Bayern.

Bayern Munich đã đánh bại Borussia Dortmund ở loạt sút luân lưu đầy may rủi để giành Siêu cúp Đức ngay tại sân Signal Iduna Park của đối thủ.​Bayern Munich cũng đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành được 6 Siêu cúp Đức, nhiều hơn đúng 1 danh hiệu so với Dortmund.​Trong 90 phút ở Signal Iduna Park, Dortmund đã hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Christian Pulisic và Pierre-Emerick Aubameyang.Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không thể giữ được chiến thắng khi để cho Bayern gỡ hoòa 2-2 sau nhờ công Robert Lewandowski và Roman Buerki (đá phản).Kết quà này buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi và Bayern đã thi đấu tốt hơn để giành chiến thắng 5-4./.