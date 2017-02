Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước CH Uzbekistan, ngài Zoyir Mirzaev. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 9/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Cộng hòa Uzbekistan, ngài Mirzaev Zoyir, nhân dịp đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Mirzaev Zoyir và đoàn sang thăm Việt Nam vào những ngày đầu Xuân mới Đinh Dậu 2017 và cũng là năm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển hợp tác với Uzbekistan; đánh giá chuyến thăm của Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam và Uzbekistan có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Nhìn lại chặng đường đã qua, hai nước càng thấy cần nỗ lực để tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ về chính trị, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực khác.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, những kết quả đạt được trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Uzbekistan vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của mỗi bên.Về trao đổi đoàn cấp cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Uzbekistan năm 2011, trước đó là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Uzbekistan năm 1996.Trên khía cạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, kim ngạch song phương năm 2016 đạt 37,42 triệu USD. Chính vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt các đoàn cấp cao nhằm tăng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.Việt Nam và Uzbekistan cần có các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thông qua cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật làm cơ sở.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực dệt may, da giầy, sản xuất bông nguyên liệu, vải sợi, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, giống cây trồng và chăn nuôi, dầu khí…Cùng đó, hai bên cần mở rộng giao lưu văn hóa, tiến hành những ngày văn hóa của nước này tại nước kia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người của nhau, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch; thúc đẩy việc đàm phán ký kết hiệp định hợp tác giáo dục-đào tạo, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Uzbekistan đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả trong đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xậy dựng đất nước hiện nay.Uzbekistan đã đào tạo giúp Việt Nam hơn 3.000 sinh viên, nghiên cứu sinh, nhiều người trong số đó đang nắm giữ các chức vụ quan trọng tại Việt Nam và góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.Chủ tịch nước cũng cảm ơn Uzbekistan đã tích cực ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-2017…; đồng thời đề nghị Uzbekistan thời gian tới tiếp tục ủng hộ, hợp tác hiệu quả với Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương ở khu vực và thế giới.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Mirzaev Zoyir trân trọng cảm ơn những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ Việt Nam-Uzbekistan; bày tỏ đồng tình với quan điểm là hai nước hiện chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế để quan hệ hợp tác phát triển theo như mong muốn.Ngài Mirzaev Zoyir cho biết, tham gia đoàn trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam có lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành trong lĩnh vực thương mại, ngân hàng, nông nghiệp... với nhiệm vụ là nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.Mong muốn của Uzbekistan là tăng cường hợp tác với Việt Nam về chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt ở các khía cạnh sản xuất, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, giày da, may mặc… Cùng đó là việc đẩy mạnh hợp tác về đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước.Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Mirzaev Zoyir đã trao thư của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Uzbekistan và Việt Nam, trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm Uzbekistan cấp Nhà nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và các nhà lãnh đạo Uzbekistan; trân trọng mời Tổng thống Shavkat Mirziyoyev sang thăm Việt Nam./.