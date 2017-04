Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tích cực điều tra làm rõ 17 đối tượng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép.Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 21/4, các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) phối hợp với các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC46) - Công an thành phố Cần Thơ cùng với Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) bất ngờ ập vào kiểm tra phòng VIP 7, lầu 7, quán karaoke Mstar (số 39, đường Trần Đại Nghĩa, quận Ninh Kiều) phát hiện có 11 người, gồm 9 nam và 2 nữ đang có biểu hiện sử dụng ma túy.Kiểm tra nhanh, các trinh sát phát hiện và thu giữ tại phòng VIP 7 1 gói bạc nilon chứa 3 viên nén và trên dĩa có chứa chất bột nghi ma túy.Qua kiểm tra 11 đối tượng, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.Tiếp đó, một mũi trinh sát khác bất ngờ kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh 51G-251.41 chở theo 4 đối tượng đang lưu thông trên Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều).Bất ngờ bị các trinh sát ập đến kiểm tra, 4 đối tượng trên xe phi tang gói ma túy, khiến một lượng ma túy vẫn còn vương vãi trên xe. Ngoài ra, một mũi trinh sát khác của Công an thành phố Cần Thơ ập vào kiểm tra tại khách sạn Lam Kiều (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) phát hiện hai thanh niên thuê phòng mang theo một túi nilon có chứa chất rắn màu trắng, nghi ma túy đá.Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, 17 đối tượng bị phát hiện ở 3 tụ điểm đều có quan hệ bạn bè với nhau. Nhóm đối tượng này trước đó từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ tham gia một buổi tiệc người quen của nhóm. Sau khi tàn tiệc, nhóm đối tượng này chia nhỏ đội hình ra thành các tốp nhỏ để sử dụng ma túy đã bị phát hiện và tạm giữ.Hiện Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của nhóm đối tượng để tiến hành khởi tố vụ án./.