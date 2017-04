Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 28/4, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2017 do Tổng Cục Thể dục, Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức đã chính thức khai mạc tại sân Bóng chuyền bãi biển, thuộc Khu liên hợp Thể dục, Thể thao thành phố Cần Thơ (Công viên bờ kè sông Hậu, quận Ninh Kiều).Năm nay, giải quy tụ 20 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài gồm Australia ( 2 đội), Hong Kong-Trung Quốc (2 đội), Indonesia (2 đội), Kazakhstan (1 đội), Nhật Bản (2 đội), New Zealand (2 đội), Singapore (1 đội), Thái Lan (2 đội), Trung Quốc (2 đội), Vanuatu (2 đội) và chủ nhà Việt Nam (3 đội).Các nữ vận động viên thi đấu theo thể thức của Liên đoàn Bóng chuyền bãi biển châu Á, chia làm hai giai đoạn: đấu bảng xếp hạng và loại trực tiếp. Theo đó, 20 đội được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn hai đội nhất, nhì vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.Tổng số tiền thưởng là 15.000 USD, trong đó, đội vô địch giải sẽ nhận 3.000 USD, á quân nhận 2.250 USD, giải ba 1.800 USD.Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2017 được tổ chức tại Cần Thơ đã được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đưa vào hệ thống thi đấu tính điểm cho các vận động viên.Giải nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của vận động viên bóng chuyền bãi biển và là cơ hội để các vận động viên bóng chuyền bãi biển tăng cường kinh nghiệm học tập, thi đấu giữa các vận động viên của các nước trong khu vực châu Á.Sau lễ khai mạc đã diễn ra hai trận đấu giữa New Zealand 1 gặp Nhật Bản 1 và Indonesia 1 gặp Thái Lan 1. Ở trận New Zealand 1 gặp Nhật Bản 1, kết thúc trận đấu, hai cô gái New Zealand 1 (là Tilley Julia và Bain Alice) đã thi đấu xuất sắc khi vượt qua cặp đôi đến từ Nhật Bản 1(là Mizoe Sayaka và Hashimoto Suzaka) với tỷ số 2-0.Trận còn lại giữa Indonesia 1 gặp Thái Lan 1, kết thúc trận đấu, hai cô gái Indonesia 1 (là Juliane Dhita và Utami Putin) vượt qua hai cô gái Thái Lan 1 (là Radarong Varpatsorn và Udomchavee Tanarattha) với tỷ số 2-1.Dự kiến, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2017 sẽ diễn ra đến hết ngày 1/5/2017./.