Quốc kỳ Canada và Mỹ tại khu vực biên giới. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ba Bộ trưởng trong Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ đến Mỹ trong tuần này để tiếp tục vận động lãnh đạo và các nhà lập pháp Mỹ về tầm quan trọng của việc duy trì thương mại tự do giữa hai nước.Đây là nỗ lực của Chính phủ Canada trong việc tiếp cận với đối tác Mỹ không chỉ ở cấp liên bang mà cả ở cấp tiểu bang, thậm chí cấp thành phố. Theo đó, các Bộ trưởng Canada sẽ lần lượt làm việc với 11 bang trọng điểm của Mỹ.Tuần này, Bộ trưởng Giao thông Marc Garneau sẽ tới bang Florida, trong khi Bộ trưởng Di sản Mélanie Joly và Bộ trưởng Môi trường Catherine McKenna sẽ tới bang California.Trước đó, hồi đầu tháng, Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau đã đến bang Indiana. Ngoài Florida, Indiana và California, các bộ trưởng Canada còn nhắm đến các bang Texas, Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Kentucky và New York.Những chuyến đi con thoi của quan chức Chính phủ Canada diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/3 ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ trong vòng 90 ngày tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các khoản thâm hụt thương mại của Mỹ với một số đối tác thương mại lớn nhất, trong đó có Canada nhằm xác định những hành vi gian lận, thương mại không công bằng và mất cân bằng tiền tệ.Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đang xem xét đề xuất của giới chức đảng Cộng hòa tại Hạ viện về việc áp đặt mức thuế điều chỉnh biên giới 20% đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu trong khi miễn thuế cho hàng hóa xuất khẩu.Ông Trump còn chủ trương đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA - gồm Mexico, Mỹ và Canada) vì cho rằng một số điều khoản trong thỏa thuận đã lỗi thời và không có lợi cho nước Mỹ.Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Thặng dư thương mại của Canada với Mỹ trong năm qua lên tới 24,4 tỷ USD. Do vậy những tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã khiến Canada hết sức lo ngại./.