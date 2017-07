Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Stephen Poloz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 0,75%.Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của BoC trong 7 năm qua, bước đi được cho là nhằm làm giảm sức nóng trên thị trường địa ốc và ngăn mức nợ vay đã quá cao trong dân.Lãi suất chuẩn này sẽ có tác động tới các lãi suất tiết kiệm, lãi suất vay thế chấp mua nhà và các sản phẩm tín dụng khác.Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết trong thông báo về quyết định nâng lãi suất và đánh giá triển vọng kinh tế Canada, Thống đốc BoC Stephen Poloz cho biết nền kinh tế nước này đã phục hồi mạnh mẽ nhờ tăng chi tiêu hộ gia đình và có những dấu hiệu vượt qua cú sốc giá dầu giảm.Ngoài ra, những tín hiệu tích cực trên thị trường việc làm từ đầu năm tới nay cũng cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi và phát triển tốt.Trong tháng 6 vừa qua ở Canada có thêm 45.000 việc làm mới, chủ yếu là việc làm bán thời gian.Dự kiến, kinh tế Canada có thể đạt tăng trưởng 2,8% trong năm nay, so với mức dự báo 2,6% đưa ra hồi tháng Tư.BoC liên tục hạ lãi suất qua đêm từ tháng 8/2010 và quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0,5% từ năm 2015 đến nay. Đây được xem là biện pháp tạm thời để giúp nền kinh tế Canada vượt qua khó khăn do chịu ảnh hưởng của giá dầu sụt giảm.Tuy nhiên, do lãi suất vay quá thấp, giá nhà đất tăng trưởng nóng trong nhiều năm qua đã khiến người dân Canada vay nợ nhiều hơn lúc nào hết.Theo số liệu chính thức, người dân Canada hiện nợ 1,67 đôla Canada (CAD) trên mỗi CAD thu nhập. Ngoài nợ thế chấp mua nhà, mua ôtô, trung bình mỗi người dân vay nợ tín dụng lên đến 22.000 CAD.Theo đánh giá của các chuyên gia, dù BoC chỉ điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất cơ bản nhưng cũng gây ra những ảnh hưởng lớn vì sẽ tác động đáng kể lên khả năng thanh toán nợ của các hộ gia đình. Lãi suất cơ bản tăng sẽ làm tăng các lãi suất tiêu dùng như lãi suất thế chấp mua nhà, ôtô, lãi suất tín dụng.Tuy nhiên, lợi ích của việc tăng lãi suất cơ bản là sẽ kìm hãm nhu cầu vay thế chấp mua nhà đang quá lớn và ngăn chặn xu hướng tăng vay nợ của các hộ gia đình.Ngay trước khi BoC công bố quyết định nâng lãi suất cơ bản, một số ngân hàng lớn tại Canada như RBC, BMO và CIBC đã đồng loạt tăng lãi suất cho vay mua nhà đối với các hợp đồng có thời gian trả nợ dưới 25 năm và áp dụng lãi suất cho vay cố định kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm.Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ làm giảm sức nóng trên thị trường bất động sản Canada sau nhiều năm tăng trưởng nóng và đang có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát./.