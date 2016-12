Số hải sản chết dạt vào bờ. (Nguồn: thestar.com)

Trong những ngày qua, tình trạng hải sản chết hàng loạt đã xảy ra tại tỉnh duyên hải Nova Scotia ở miền Đông Canada.Sau đó, số hải sản này đã trôi dạt vào bờ tại vùng biển Savary Park, gần thành phố Digby.Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn nguồn tin địa phương cho biết tình trạng hải sản chết hàng loạt xuất hiện từ ngày 26/12 và chưa tìm ra nguyên nhân.Các cư dân trong thành phố Digby là những người đầu tiên phát hiện ra tình trạng này và cho biết có rất nhiều loài hải sản chết dạt vào bờ như tôm hùm, trai, sò điệp, cá trích, cua, sứa biển, sao biển và những loài khác.Cá trích chết nhiều nhất, rải rác từ khoảng cách đây một tháng và được tìm thấy chủ yếu ở các vùng cửa sông Sissiboo và Plympton, cách vịnh St. Marys 100km về phía Tây của tỉnh Nova Scotia.Đáng chú ý, đến ngày 29/12, một con cá voi lưng gù (humpback whale) cũng bị chết và trôi dạt vào vùng bờ biển cách không xa nơi có hàng loạt hải sản chết trước đó.Con cá voi dài khoảng 9m và không có dấu hiệu nào cho thấy chết do các vết thương từ bên ngoài.Giới chức ngành thủy sản Canada cho biết còn quá sớm để xác định được chính xác nguyên nhân khiến cá voi chết và liệu điều này có liên quan đến hiện tượng hải sản chết bí ẩn hàng loạt trước đó vài ngày hay không.Công tác lấy mẫu xét nghiệm đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân khiến hải sản chết là do nhiễm độc, bị bệnh, bị các sinh vật ăn thịt lớn hơn tấn công, hay do những vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nước.Ngoài ra, các nhà thủy sinh học cũng đang đo nồng độ khí ôxy trong nước ở những bãi biển có hải sản chết.Theo ông Kent Smedbol thuộc Vụ Sinh thái biển của Bộ Ngư nghiệp và Đại dương Canada (DFO), dựa trên kết quả lấy mẫu và xét nghiệm, DFO sẽ quyết định khoanh vùng khu vực giám sát.Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong môi trường biển, cơ quan chức năng sẽ truy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề./.