Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Cơ quan Thống kê Canada ngày 7/2 công bố số liệu cho thấy nước này đạt thặng dư thương mại 923 triệu CAD (700 triệu USD) trong tháng 12/2016, nhờ xuất khẩu gia tăng khi giá năng lượng cao.Tuy nhiên, trong cả năm 2016, thâm hụt thương mại của Canada vẫn tăng lên 26,1 tỷ CAD (19,8 tỷ USD), cao hơn đáng kể so với con số thâm hụt 23 tỷ CAD (17,5 tỷ USD) của năm 2015.Xuất khẩu trong tháng 12/2016 tăng nhẹ lên mức cao kỷ lục 46,4 tỷ CAD (35,3 tỷ USD), trong bối cảnh giá các mặt hàng khí đốt tự nhiên tăng do thời tiết mùa Đông lạnh hơn.Trong tháng 12, Canada xuất khẩu xe ôtô và xe tải cũng như linh kiện phụ tùng ôtô, quặng kim loại, và các sản phẩm khác ít hơn trước.Nước này nhập khẩu nhiều hơn máy bay và máy móc công nghiệp, dẫn đến giá trị nhập khẩu nói chung tăng. Nhập khẩu vàng chưa chế tác của Canada cũng tăng, trong lúc nhập khẩu dầu thô giảm.Thương mại song phương giữa Canada và Thụy Sỹ tăng. Nhập khẩu của Canada từ thị trường Mexico tăng, trong khi xuất khẩu của nước này sang Tây Ban Nha giảm.Nhập khẩu từ Mỹ tăng cao hơn xuất khẩu của nước này sang nước láng giềng phía Nam đã làm thặng dư thương mại của Canada với Mỹ giảm xuống còn 4,4 tỷ CAD (3,3 tỷ USD) trong tháng 12/2016.Số liệu kinh tế của Canada được công bố giữa bối cảnh Ngoại trưởng nước này Chrystia Freeland đang có chuyến thăm chính thức Mỹ trong hai ngày 7-8/2 để thảo luận về một loạt vấn đề song phương, từ hợp tác kinh tế đến tăng cường an ninh chung. Thông điệp chính trong chuyến thăm Mỹ lần này của Ngoại trưởng Freeland là nhấn mạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nền kinh tế.Chuyến thăm của Ngoại trưởng Freeland diễn ra ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan tới Mỹ và trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới quốc gia láng giềng này./.