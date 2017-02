Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

trong tháng đầu năm 2017

Cơ quan Thống kê Canada vừa công bố số liệu về việc làm cho biết nền kinh tế nước này tạo được thêm 48.300 việc làm mới, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6,8% so với mức 6,9% trong tháng trước đó.Số việc làm tăng thêm chủ yếu là thuộc nhóm bán thời gian trong khu vực tư nhân. Xu hướng này khác hẳn so với tháng trước đó, khi toàn bộ việc làm tăng thêm thuộc nhóm toàn thời gian.Cụ thể, số công việc làm tăng thêm trong tháng 1/2017 là 32.500 việc làm bán thời gian và 15.800 việc làm toàn thời gian. Trong số này có 32.400 việc làm thuộc khu vực tư nhân và 7.700 việc làm thuộc khu vực công. Số còn lại thuộc các khu vực khác.Lĩnh vực dịch vụ có số việc làm tăng nhiều nhất và lên tới 42,600 việc làm, chủ yếu tập trung ở các ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản, quản lý kinh doanh, vận chuyển và kho vận. Địa phương đứng đầu về tăng số việc làm là tỉnh Ontario, với 28.800 việc làm, trong đó có 23.500 việc làm bán thời gian.Mặc dù thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện trong tháng 1/2017 nhưng số giờ làm lại giảm đi và mức tăng lương co hẹp lại. Theo nhà kinh tế cấp cao Jimmy Jean, mức lương theo giờ trong tháng Một chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tỷ lệ lạm phát và giảm mạnh so với mức tăng bình quân thường vào khoảng 2-3%. Đây là chỉ dấu gây quan ngại cho Ngân hàng trung ương Canada (BoC).Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích và chuyên gia kinh tế, mức tăng trưởng việc làm trong tháng Một vẫn rất “ấn tượng và đáng kể” trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Hội đồng Hội nghị Canada Craig Alexander nêu rõ thị trường việc làm tháng Một tiếp tục đà tăng chung trong nửa cuối năm ngoái. Tính cả năm, nền kinh tế Canada tạo thêm 276.100 công việc làm, trong đó có 86,200 việc làm toàn thời gian và 189.900 việc làm bán thời gian./.