Nhà ga cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác cùng với dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phục vụ tốt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đơn vị thi công đặt mục tiêu phấn đấu sẽ hoàn thành vào dịp 29/3 (ngày giải phóng Đà Nẵng).Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong các dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng năm 2016.Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 15/11/2015 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 3/2017.Ngoài dự án thi công công trình Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hiện nay Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đang triển khai đầu tư xây dựng nhà khách VIP tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phục vụ cho công tác đón tiếp các đoàn khách cấp cao trong nước và quốc tế đi qua Đà Nẵng, nhất là trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại thành phố.Về tiến độ thi công công trình, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án nhà ga quốc tế Đà Nẵng Hoàng Việt Hà cho biết, hiện nay luôn có trên 1.000 lao động làm việc cả ngày lẫn đêm tại công trình nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.Đến nay, dự án đạt tiến độ hơn 80%. Các đơn vị thi công đã tăng cường nhân, vật lực, triển khai thực hiện 24/24 giờ, tập trung hoàn thiện các hạng mục như hệ thống kính bao nhà che, cơ điện, thiết bị nhà ga, hàng không… Các hạng mục công trình đã hoàn thành là kết cấu phần thân nhà ga, khung thép mái vòm, kết cấu đường tầng.Theo tiến độ, đến ngày 29/3 này, dự án cơ bản hoàn thiện để tiến hành chạy thử, đón chuyến bay đầu tiên và triển khai công tác vận hành thử từ tháng 4 đến tháng 9/2017. Sau đó sẽ khánh thành, chính thức vận hành với mục tiêu phục vụ an toàn sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng.Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (mới) được thực hiện theo Quyết định số 3066/QĐ-BGTVT nhằm điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, do Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư.Tổng vốn đầu tư dự án là 3.504 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 21.000 m2, với diện tích sàn xây dựng là 48.000m2, thực hiện theo hình thức xã hội hóa với sự đóng góp của Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác ga quốc tế Đà Nẵng và vốn vay thương mại từ Ngân hàng BIDV và Vietinbank./.