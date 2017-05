Những người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội ở Skopje ngày 27/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tình hình chính trị tại thủ đô Skopje của Macedonia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi hàng nghìn người biểu tình tiếp tục xuống đường, phản đối đề xuất về một chính phủ liên minh bao gồm các đảng của người gốc Albania.Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 2/5, những người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội và tuần hành qua nhiều đường phố lớn ở thủ đô, cáo buộc rằng thỏa thuận giữa Liên minh Dân chủ xã hội Macedonia (SDSM) và các đảng sắc tộc Albania sẽ đe dọa sự thống nhất đất nước và gây chia rẽ nội bộ sâu sắc.Họ tuyên bố thỏa thuận này đã gạt sang một bên Liên minh Tổ chức Cách mạng toàn Macedonia - đảng Dân chủ Đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE) cầm quyền theo đường lối bảo thủ của cựu Thủ tướng Nikola Gruevski.Hồi tuần trước, những người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội để phản đối việc bầu chọn chủ tịch mới là người gốc Albania. VMRO-DPMNE cho rằng phe đối lập SDSM âm mưu tiến hành đảo chính. Các vụ xô xát trong biểu tình đã làm khoảng 100 người bị thương, trong đó có cả lãnh đạo SDSM Zoran Zaev.Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích những hành vi bạo lực này và kêu gọi các lực lượng chính trị Macedonia giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại và phù hợp với hiến pháp.Cuộc bầu cử hồi tháng 12/2016 đã mang lại cho VMRO-DPMNE bảo thủ 51 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, nhiều hơn hai ghế so với SDSM. Tuy nhiên, phe bảo thủ đã không thể đạt được thỏa thuận với các đảng sắc tộc Albania, vốn có vai trò then chốt trong việc thành lập chính phủ. SDSM sau đó đã giành được sự ủng hộ của các đảng sắc tộc Albania, giúp lãnh đạo đảng này Zoran Zaev kiểm soát 67 ghế trong Quốc hội và mở đường cho việc thành lập chính phủ.Tuy nhiên, các đảng của người gốc Albania bị Tổng thống Gjorge Ivanov chỉ trích vì yêu sách đưa tiếng Albania trở thành ngôn ngữ chính thức tại Macedonia.Tổng thống Ivanov đã tuyên bố không trao quyền thành lập chính phủ cho SDSM và các đảng sắc tộc Albania với lý do không trao quyền vào tay những người ủng hộ cương lĩnh làm tổn hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Macedonia. Quyết định này đã đẩy Macedonia chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị suốt từ đầu tháng Ba đến nay./.