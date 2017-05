Một cửa hàng Lotte Mart bị đóng cửa ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ước tính của lãnh đạo tập đoàn Lotte, doanh thu của tập đoàn Hàn Quốc này có thể bị thiệt hại 300 tỷ won (264 triệu USD) nếu các cửa hàng tại Trung Quốc tiếp tục bị đóng cửa trong ba tháng.Dự kiến, mức thiệt hại của Lotte có thể lên tới 500 tỷ won nếu tính cả tổn thất từ mảng kinh doanh thực phẩm, hàng miễn thuế,...Tập đoàn Lotte cho biết gần 90% trong số 99 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc ngưng hoạt động, trong đó 74 cửa hàng bị buộc đóng cửa với lý do liên quan đến vấn đề cháy nổ.Trong khi đó, 13 cửa hàng khác của Lotte bị đóng cửa tạm thời do các cuộc biểu tình liên quan đến kế hoạch bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.Nhà chức trách Trung Quốc đã chỉ thị đóng cửa các cửa hàng Lotte tại nước này sau khi tiến hành thanh tra hồi cuối tháng Hai và đầu tháng Ba vừa qua, trong bối cảnh tập đoàn Lotte đã ký thỏa thuận bàn giao một sân golf thuộc sở hữu của tập đoàn ở huyện Seongju (Đông Nam Hàn Quốc) để chính phủ sử dụng làm nơi bố trí THAAD.Trung Quốc phản đối mạnh việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh quốc gia của mình. Bắc Kinh đã áp dụng nhiều biện pháp trả đũa Hàn Quốc về kinh tế, trong đó có hạn chế hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng như cấm khách Trung Quốc du lịch đến nước này./.