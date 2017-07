Các quan chức EU và Thổ Nhĩ Kỳ họp báo sau cuộc gặp ở Brussels, ngày 25/7. (Nguồn: Anadolu Agency)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/7 tại Brussels, đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu và Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu Omer Celik của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên cuộc gặp gỡ lần này chưa thể làm giảm căng thẳng giữa 28 quốc gia EU và Ankara sau một loạt vụ bắt giữ các nhà báo và nhiều nhân vật đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ.Trong cuộc họp báo tại Brussels, Ủy viên phụ trách mở rộng EU Johannes Hahn bày tỏ "mối quan ngại to lớn" về các vụ bắt giữ diễn ra mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ.Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã bảo vệ hành động của chính phủ nước này với lý do chống khủng bố và nhất là sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái.Trong khi đó, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ "vẫn là ứng cử viên gia nhập EU" bất chấp những lo ngại sâu sắc về các vấn đề nhân quyền và nhà nước pháp quyền đang cản trở tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh của nước này.Phát biểu tại cuộc họp báo căng thẳng với hai Bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng ngày tại Brussels, bà Mogherini cảnh báo phía Thổ Nhĩ Kỳ cần có những bước đi cụ thể trước khi có thể đạt được bất cứ tiến bộ nào đối với tư cách ứng cử viên lâu năm của Ankara.Bà Mogherini nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán "thẳng thắn và xây dựng" để giải quyết những bất đồng, tuy nhiên bà cũng khẳng định vào thời điểm này sẽ là khó khăn đối với khả năng mở ra các chương đàm phán mới.Các cuộc thảo luận tại Brussels giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến nhiều nội dung quan trọng như khả năng gia nhập EU của Ankara, vấn đề nhập cư, miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, vấn đề chống khủng bố, an ninh năng lượng và quan hệ thương mại giữa hai bên.Tiến trình đàm phán về việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị đóng băng trong khi vẫn chưa có dấu hiệu về sự hạ nhiệt trong mối quan hệ đang trong tình trạng rất căng thẳng giữa Brussels và Ankara.Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sa lầy vào cuộc leo thang căng thẳng chính trị với nước Đức sau vụ bắt giữ một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền diễn ra vào tuần trước, trong đó có một công dân Đức, vì những cáo buộc liên quan tới khủng bố./.