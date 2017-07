(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 17/7 ở khu vực biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.Dự báo, đêm 17/7, ngày 18/7 và 2-3 ngày tới, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.Hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa. Khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông.Trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh. Đợt mưa có khả năng gây ngập úng các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,6 m như Hoa Bằng; Trần Bình; Phan Văn Trường; Phạm Văn Đồng; Xuân Thủy; Cầu Giấy; Nguyễn Xiển; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Trường Chinh-Tôn Thất Tùng; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội); Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt; Nguyễn Khuyến; Cao Bá Quát; Đội Cấn; Thụy Khê…Đêm 17/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm 17/7 và chiều tối 18/7 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C./.