Ảnh minh họa. (Nguồn: Alamy)

Ngay cả khi nhiệt độ Trái Đất chỉ tăng lên 1,5 độ C trong thế kỷ này, thì hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino vẫn sẽ tiếp tục tăng tần suất trong vòng 150 năm tới.Trong một báo cáo được công bố ngày 24/7, các nhà khoa học Australia đến từ Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp và khoa học Khối Thịnh vượng chung (CSIRO) cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino thậm chí sẽ tăng gấp đôi trong vòng 35 năm tới, ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu ổn định trong thời gian đó.Vào năm 2015, hầu hết các nước trên thế giới đã ký vào Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu với cam kết cùng chung tay giảm thiểu phát thải khí nhà kính - một trong những thủ phạm khiến Trái Đất ấm lên - qua đó giữ cho nhiệt độ Trái Đất không bị tăng quá 1,5 độ C trong thế kỷ này.Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu tại CSIRO và chủ nhiệm công trình, tiến sỹ Guojian Wang, El Nino sẽ vẫn tiếp diễn, tác động trực tiếp đến lượng mưa tại khu vực vành đai Thái Bình Dương, bao gồm Australia và các nước Nam Mỹ.Hiện tượng thời tiết cực đoan này thậm chí sẽ xảy ra nhiều gấp hai lần mức hiện tại vào năm 2050, tức khoảng 10 lần trong 100 năm (tính tới năm 2050).Theo Tiến sỹ Wang, mức dự đoán này tương ứng với kết quả nghiên cứu của các chuyên gia với giả thuyết nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng thêm 1,5 độ C. Sau mốc năm 2050, khi sự nóng lên tại ở vùng xích đạo phía Đông Thái Bình Dương gia tăng, nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino sẽ tăng lên với khoảng 14 lần/100 năm vào năm 2150. Kết quả này là điều không mong muốn và cho thấy các thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro khí hậu tồi tệ hơn liên quan tới El Nino.Các chuyên gia nhận định El Nino kéo theo những thay đổi lớn về khí hậu, là tác nhân chính gây ra các hiện tượng như hạn hán tại Australia hay lũ lụt tại một số khu vực ở Nam Mỹ. Thực tế cho thấy các nước khác như Ấn Độ, Ecuador và Trung Quốc đã trải qua những hình thái thời tiết cực đoan với những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế-xã hội./.