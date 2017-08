Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên trong 36 giờ vừa qua (tính đến 1 giờ ngày 6/8), Bắc Bộ tiếp tục có mưa.Vùng núi, trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Sơn La 68mm, Yên Bái 101mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 72mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 62mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 75mm...Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực phía Tây Bắc Bộ đang tiếp tục dịch chuyển sang phía Tây và đầy dần lên, ở Bắc Bộ, ngày và đêm 6/8, tiếp tục có mưa, vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to và dông.Tổng lượng mưa ở các khu vực từ 1 giờ sáng nay đến 1 giờ sáng mai (7/8) được dự báo cụ thể là: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình có mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm; các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa 10-30mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa 10-20mm.Từ ngày mai, đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ kéo dài từ ngày 1-6/8 chấm dứt hoàn toàn.Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay còn có lúc có mưa rào và dông. Mưa xuất hiện tại các khu vực quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, sau đó những vùng mây dông có thể sẽ mở rộng sang các quận nội thành khác của Hà Nội.Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh./.