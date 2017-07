Hiện trường vụ tấn công nhà thờ Cơ đốc giáo ở Tanta, Ai Cập. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 13/7, Giáo hội Cơ đốc chính thống Ai Cập đã kêu gọi tất cả các nhà thờ Cơ đốc giáo ở nước này tạm ngừng mọi sự kiện cũng như các hoạt động bên ngoài nhà thờ trong tháng Bảy trước mối đe dọa an ninh.Theo các nguồn tin an ninh, cảnh báo trên được chuyển tới tất cả các nhà thờ, trong đó nêu rõ các tín đồ nên rút ngắn thời gian các chuyến đi hay các hoạt động như cắm trại và sớm trở về nhà. Ngoài ra, lực lượng an ninh sẽ được tăng cường để đảm bảo an ninh quanh khu vực các nhà thờ trong thời gian tới.Cảnh báo trên được đưa ra sau một loạt các vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành nhằm vào tín đồ Cơ đốc giáo ở Ai Cập.Hồi tháng Năm, các tay súng IS đã tấn công vào một chiếc xe buýt chở các tín đồ Cơ đốc đang trên đường đến tu viện Anba Samuel gần thành phố Minya, làm 29 người thiệt mạng. Trước đó, hai vụ đánh bom tự sát vào ngày 9/4 cũng khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 118 người bị thương.Kể từ sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013, các phiến quân IS chi nhánh Sinai đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu trên khắp đất nước Ai Cập, nhất là ở Bán đảo Sinai và thủ đô Cairo, khiến hàng trăm người thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội thiệt mạng.Trong thời gian gần đây, IS đã gia tăng các hoạt động tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Cơ đốc giáo chiếm thiểu số ở Ai Cập. Ngoài IS, một số nhóm khủng bố và cực đoan khác cũng đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát và thẩm phán ở đất nước Kim tự tháp./.