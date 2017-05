Ảnh minh họa. (Nguồn: Ciklum)

Khi các công ty tăng cường khả năng bảo mật trực tuyến, tội phạm mạng đã nhắm trực tiếp tới khách hàng để thu thập thông tin nhằm kiểm soát tài khoản của họ.Báo cáo phân tích mới nhất của Cơ quan phòng chống gian lận Cifas (Anh) dựa trên dữ liệu của 387 tổ chức cho hay, số tài khoản của khách hàng trực tuyến bị tội phạm mạng tấn công trên toàn nước Anh đã tăng gần 50% trong năm vừa qua.Tại Anh, số vụ mạo danh chiếm tài khoản của khách hàng trong năm 2016 đã đạt tới con số 22.525 vụ, cao hơn đáng kể so với 15.497 vụ trong năm 2015.Cifas cảnh báo tội phạm mạng chủ yếu nhằm vào tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, điện thoại, email và các dịch vụ khác.Tội phạm thường rút tiền khỏi tài khoản của nạn nhân hoặc đặt hàng và thanh toán bằng tài khoản của họ.Hơn 50% số vụ mạo danh được thực hiện qua điện thoại, điển hình là việc tội phạm gọi điện tới trung tâm hỗ trợ khách hàng của ngân hàng hay của các công ty và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để chiếm quyền giao dịch.Báo cáo cũng cho biết khoảng 45% số vụ mạo danh được những kẻ lừa đảo thực hiện thông qua việc thu thập các dữ liệu cá nhân từ trang mạng xã hội, các cơ sở dữ liệu bị xâm nhập hay thậm chí bằng cách liên lạc trực tiếp với nạn nhân để lừa lấy thông tin.Ông Simon Dukes, Giám đốc điều hành Cifas, cho biết năm ngoái, các công ty đã phối hợp ngăn chặn được 1 tỷ USD gian lận, nhưng nhiệm vụ này ngày càng trở nên khó hơn do bọn tội phạm luôn thay đổi chiến thuật để đối phó.Theo giới phân tích, vấn đề hiện nay là ngân hàng cũng như các công ty cần phải tăng cường hướng dẫn khách hàng hạn chế việc để lộ thông tin cá nhân, đồng thời củng cố hệ thống an ninh mạng./.