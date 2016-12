Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một chỉ huy phiến quân Taliban tên là Mullah Firoz Jahadi đã bị tiêu diệt cùng với 5 tay súng phiến quân trong một trận đột kích của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Afghanistan (ANP) sáng 26/12 tại tỉnh miền Đông Ghazni, cách thủ đô Kabul 125km.Tuyên bố của Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ các phiến quân trên bị tiêu diệt tại huyện Aab Band, thuộc tỉnh Ghazni.Ngoài ra, có 9 tay súng Taliban bị thương, đồng thời ANP thu giữ 2 bệ phóng rocket, 2 súng máy hạng nặng và 1 xe tải trong cuộc đột kích.Mullah Firoz Jahadi là chỉ huy chiến trường của Taliban ở Kunduz. Bộ Nội vụ Afghanistan cho rằng cái chết của đối tượng này sẽ có tác động tích cực tới tình hình an ninh tại Ghazni và các tỉnh lân cận.Taliban đã chiếm giữ nhiều khu vực quan trọng của thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Bắc Afghanistan, từ ngày 3/10 vừa qua nhưng đã phải rút khỏi thành phố từ ngày 12/10.Gần đây, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh trong bối cảnh các tay súng phiến quân tìm cách chiếm lãnh thổ và củng cố các vị trí chiếm giữ trước khi mùa Đông đến./.