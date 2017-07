Cảnh sát Ai Cập. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 23/7 cho hay cảnh sát nước này đã tiêu diệt 8 chiến binh thuộc tổ chức Hasm trong một cuộc đột kích vào trại huấn luyện của khủng bố ở phía Nam thủ đô Cairo.Theo một tuyên bố của bộ trên, Cơ quan an ninh quốc gia đã phát hiện một nơi ẩn náu được các phần tử khủng bố Hasm sử dụng để huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí cho "các thành viên trẻ" ở một khu vực sa mạc thuộc tỉnh Fayoum, cách Cairo khoảng 100 km về phía Tây Nam.Trong cuộc tấn công này, cảnh sát đã tiêu diệt 8 tay súng khủng bố.Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng đã đột kích vào 2 căn cứ khác của Hasm nằm ở tỉnh Giza và tỉnh Sharqiya, bắt giữ 5 thành viên của nhóm và tìm thấy tài liệu mô tả các kế hoạch khủng bố sắp tới.Trước đó ngày 21/7, cảnh sát Ai Cập cũng đã bắn chết 2 thủ lĩnh của nhóm khủng bố Hasm trong một cuộc tấn công vào nơi ẩn náu của các chiến binh cực đoan ở thành phố Fayoum.Nhóm Hasm đã thừa nhận tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các nhân viên an ninh Ai Cập trong những tháng gần đây, trong đó chủ yếu tập trung vào các trạm kiểm soát an ninh của cảnh sát.Các lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã bắt giữ và tiêu diệt hàng chục người bị tình nghi là thành viên của nhóm Hasm trong vài tháng qua.Nhà chức trách Ai Cập khẳng định nhóm Hasm có liên quan đến tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đang bị cấm hoạt động tại nước này./.