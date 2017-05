Nhân viên cứu hỏa dập lửa sau khi xe buýt bị đốt phá tại Rio de Janeiro, ngày 2/5. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trong những ngày qua, với những biện pháp mạnh, cảnh sát thành phố Rio de Janeiro ở bang cùng tên của Brazil đã từng bước lập lại trật tự trị an trên các đường phố của thành phố sau các vụ đốt xe buýt và cướp phá cửa hàng của các băng đảng ma túy.Ngày 2/5, cảnh sát đã buộc phải can thiệp mạnh, tiêu diệt hai thành viên của băng đảng ma túy.Theo giới chức an ninh địa phương, 3 nhân viên cảnh sát đã bị thương sau vụ việc.Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giữ 45 người và tịch thu được 32 khẩu súng trường.Mất trật tự trị an tại Rio de Janeiro gia tăng liên quan tới các hành vi phạm tội của các băng đảng.Cảnh sát được vũ trang hạng nặng đã được triển khai để ngăn chặn làn sóng cướp phá.Giới chức an ninh thừa nhận bạo lực đã bùng phát khi các băng đảng tranh giành địa bàn hoạt động tại các khu ổ chuột.Việc đốt xe buýt nhằm mục đích phân tán lực lượng an ninh và gây hỗn loạn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại, đồng thời đánh giá phản ứng của lực lượng an ninh là nhanh, hiệu quả khi tránh được việc để tình hình rơi vào hỗn loạn.Các cuộc đấu súng thường xuyên xảy ra tại các khu dân cư nghèo của bang Rio de Janeiro khi các băng đảng ma túy tranh giành lãnh địa và chống cảnh sát.Thực tế này khiến kế hoạch của chính phủ khôi phục trật tự thông qua việc kiểm soát cộng đồng đang vấp phải khó khăn. Lực lượng cảnh sát thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công.Hiện bang Rio de Janeiro của Brazil đã không còn ngân sách để chi trả cho nhiều dịch vụ cơ bản trong khi cảnh sát bị chậm lương.Tình hình an ninh đã trở nên bất ổn kể từ khi kết thúc Thế vận hội Olympic vào năm ngoái./.