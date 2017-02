Kiểm tra tang vật trong một vụ bắt giữ thuốc lá lậu. (Ảnh: Văn Thông/TTXVN)

Ngày 14/2, tại km 335 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô biển kiểm soát 17C-051.69 đang vận chuyển 1.220 bao thuốc lá nhãn hiệu 555.Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Văn Chiến (sinh năm 1976, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã không xuất trình được giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá nói trên.Theo lời khai của lái xe, số thuốc lá này do nhận chở thuê từ Nam Định đi Bình Dương.​Vụ việc đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền./.