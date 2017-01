(Ảnh minh họa: Trang Trang-Trần Đức Dương/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, vào 23 giờ 40 phút ngày 27/1 (tức đêm 30 Tết), Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt một vụ vận chuyển pháo lậu tại Km 598 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Trầu, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.Vào thời điểm trên, Đội Cảnh sát Giao thông đường Hồ Chí Minh, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ôtô mang biển số Lào, chạy hướng Thanh Hóa-Hà Nội.Xe do Phạm Ngọc Tĩnh, sinh năm 1963, thường trú Sơn Kim, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, trên xe chở theo 7 người.Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7 hộp giấy và một ống giấy chứa pháo, tổng trọng lượng 10,5kg.Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Như Xuân tiến hành điều tra làm rõ./.