Xe vận chuyển chở gỗ hương lậu tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 13/2, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu từ Ninh Bình về Hà Nội đi Bắc Ninh tiêu thụ.Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 13/2 khi tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội gồm Thượng uý Đào Xuân Dũng, Nguyễn Triệu Hải và Trung uý Phạm Ngọc Quỳnh làm nhiệm vụ tại đường gom Pháp Vân - Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện xe tải 35N-5054 có dấu hiệu nghi vấn.Tổ công tác đã ra dấu hiệu yêu cầu chiếc xe tải trên dừng đỗ để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra chiếc xe tải, tổ công tác phát hiện bên trong thùng xe tải chứa một số lượng lớn gỗ được cưa thành từng khối.Lái xe là Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, thường trú ở Gia Viễn, Ninh Bình) cho biết, số gỗ trên là gỗ hương có trọng lượng khoảng 900 kg đang được vận chuyển từ Ninh Bình về Bắc Ninh tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Thị Hiền không xuất trình được bất kỳ giấy phép chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số gỗ trên.Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Hoàng Mai và lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo thẩm quyền.Thời gian qua, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc vào Hà Nội. Mới đây, ngày 7/12, trong lúc tuần tra kiểm soát tại Km số 8 + 200 Tỉnh lộ 427, thuộc địa phận xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy và Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thường Tín phát hiện chiếc xe ôtô NISAN BC-3956 màu đỏ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.Tổ công tác phát hiện trên chiếc xe này đang chở hơn 1,2 tấn gỗ. Lái xe là Lê Văn Quân (sinh năm 1977, trú ở Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) và chủ hàng là Nguyễn Thị Tuyết Thanh (sinh năm 1982, trú ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ. Nhận định đây rất có thể là gỗ hiếm, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm xác định số gỗ trên trên là bách xanh, một loại gỗ quý hiếm. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện biển kiểm soát của chiếc xe này là biển giả.Theo khai nhận của Nguyễn Thị Tuyết Thanh, chiếc ôtô trên là của mình, thực chất mang biển kiểm soát 72C-0475 nhưng Thanh đã thay biển kiểm soát màu đỏ của quân đội để vận chuyển gỗ lậu hòng qua mắt lực lượng chức năng. Số gỗ này, Thanh mua ở Sơn La về Hà Nội để tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.