Cảnh sát Giao thông Tiền Giang bắt đối tượng cướp xe môtô

Ngày 28/1, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết các lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ một đối tượng khống chế người điều khiển xe môtô để cướp xe và tài sản.



Khi nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại khu vực xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào 15 giờ 15 phút, ngày 27/1, đối tượng nghi vấn là nam, mặc áo khoác đỏ, cướp xe môtô nhãn hiệu Air Blade màu đỏ đen, biển kiểm soát 63B9-509.86 lưu thông về hướng thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng thông tin cho các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A chú ý phát hiện, bắt giữ đối tượng.



Đến khoảng 15 giờ 30 phút, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại chốt đèn Cai Lậy (Km 1992+300 Quốc lộ 1A) đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển phương tiện có đặc điểm như thông tin được thông báo, di chuyển theo hướng từ Trung Lương đi thị xã Cai Lậy.



Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy bắt và tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.



Đến Km 1995 thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, tổ công tác nổ hai phát súng chỉ thiên, đồng thời ép sát, khống chế bắt giữ đối tượng cùng phương tiện.



Điều tra sơ bộ, đối tượng khai nhận tên Phạm Thành Nhân, sinh năm 1995, ngụ ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.



Đối tượng đã khống chế người phụ nữ điều khiển xe môtô trên để cướp xe và tài sản. Tang vật thu giữ được gồm: một xe môtô nhãn hiệu Air Blade​ màu đỏ đen, biển kiểm soát 63B9-509.86.



Trong cốp xe có một giấy chứng nhận đăng ký xe 63B9-509.86, một giấy phép lái xe mang tên Đinh Thị Kim Hương, sinh năm 1993, ngụ 1/23A Thái Sanh Hạnh, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, một con dao Thái Lan, một chiếc ví bên trong có gần 33 triệu đồng và một số tờ ​USD lẻ.



Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.