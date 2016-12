Cảnh sát Indonesia tuần tra tại sân bay Sukarno-Hatta ở Tangerang, ngoại ô Jakarta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Indonesia ngày 27/12 cho biết đã tăng cường an ninh tại các sân bay, cảng biển và bến tàu trước thềm Năm mới 2017, sau một loạt đợt truy quét trên cả nước và bắt giữ nhiều nghi can.Trong các trận đột kích một số sào huyệt của các phần tử nghi là khủng bố tại hai đảo chính Java và Sumatra vài tuần qua, cảnh sát chống khủng bố đã thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng cho thấy dịp Giáng Sinh và Năm mới là thời điểm các tay súng nhiều khả năng tiến hành các vụ tấn công.Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Martinus Sitompul cho biết để đảm bảo an ninh dịp Năm mới 2017, cảnh sát đã được triển khai tới các mục tiêu quan trọng, những nơi có đông người tụ tập và các điểm du lịch, liên tiếp giám sát chặt tình hình đêm trước khi sang Năm mới.Trước đó, cảnh sát đã phá nhiều âm mưu đánh bom liều chết dịp Giáng sinh. Mới đây nhất, ngày 26/12, cảnh sát đã triệt phá một nhóm có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng âm mưu tấn công đồn cảnh sát ở bang Tây Java vào dịp Năm mới./.