Một đối tượng nghi liên quan đến IS bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. (Nguồn: cảnh sát Malaysia)

Cảnh sát Malaysia ngày 3/5 thông báo đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, trong một chiến dịch truy quét kéo dài một tháng.Theo trang Straitstimes.com, những đối tượng này, bao gồm bốn đàn ông và hai phụ nữ, đã bị bắt giữ ở các bang Kelantan, Pahang, Malacca, Johor và Penang. Trong số này, hai người đàn ông bị tình nghi buôn lậu vũ khí từ miền Nam Thái Lan, một người hồi hương sau khi tham gia lực lượng phiến quân ở Syria và một đối tượng bị cáo buộc sử dùng 15 tài khoản Facebook để tuyên truyền các chủ trương của IS và lên kế hoạch tấn công các thánh đường Hồi giáo Shi'ite ở Penang.Trong khi một trong hai đối tượng nữ đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ từ tháng 2/2017 khi người này đang chờ chỉ thị từ đối tượng khủng bố người Malaysia tên là Muhammad Wanndy Mohamed Jedi để vào Syria. Đối tượng nữ còn lại được cho là quảng bá hình ảnh IS thông qua ứng dụng Google Plus.Cảnh sát cho biết, họ vẫn đang truy tìm một nghi can nữa tên là Muhammad Muzaffa Arieff Junaidi, 27 tuổi, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu vũ khí và đang lẩn trốn ở Thái Lan./.