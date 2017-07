Cảnh sát Saudi Arabia. (Nguồn: AFP)

Lực lượng an ninh Saudi Arabia ngày 15/7 thông báo đã tiêu diệt nhiều đối tượng khủng bố trong các chiến dịch truy quét ở hai nước này.Theo truyền thông Saudi Arabia, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 3 đối tượng khủng bố trong một chiến dịch truy quét tại khu vực Qatif thuộc tỉnh miền Đông.Cảnh sát cho biết 3 đối tượng này đều dính líu tới các tội phạm khủng bố nhằm vào dân thường và các lực lượng an ninh.Trong số các nghi can vừa bị tiêu diệt có một đối tượng người Bahrain, vốn nằm trong danh sách 9 đối tượng khủng bố bị truy nã. Anh trai của đối tượng này cũng đã bị bắt giữ trước đó.Chính phủ Saudi Arabia đã treo thưởng hơn 250.000 USD cho bất cứ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ các đối tượng còn lại trong danh sách nêu trên.Hồi tuần trước, Saudi Arabia đã xử tử 4 phần tử cực đoan nước này bị cáo buộc các tội danh liên quan tới hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Qatif kể từ năm 2011, bao gồm xả súng, sử dụng vũ khí và thiết bị nổ để tấn công đồn cảnh sát tại Tarut và các đơn vị tuần tra an ninh tại tỉnh miền Đông nước này./.