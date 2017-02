Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul ngày 1/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/2 đã bắt giữ 60 nghi can là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thủ đô Ankara.Vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch truy quét phần tử khủng bố trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công một hộp đêm ở thành phố Istabul ngày 1/1 mà IS sau đó đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ số đối tượng trên trong các chiến dịch truy quét khủng bố tại 4 quận nội thành Sincan, Cubuk, Yenimahalle và Mamak.Hầu hết những đối tượng bị bắt giữ đều mang quốc tịch nước ngoài, song không rõ những nghi can này có liên quan đến âm mưu khủng bố nào hay không.Trong vụ tấn công xảy ra vào đêm 31/12, rạng sáng 1/1 ở hộp đêm nổi tiếng Reina ở thành phố Istabul, kẻ tấn công đã xả súng bắn chết 39 người và làm bị thương 69 người.IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này và đây cũng là lần đầu tiên tổ chức khủng bố này thừa nhận thực hiện tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 2 tuần xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Abdulgadir Masharipov, quốc tịch Uzbekistan, kẻ tình nghi là thủ phạm gây ra vụ thảm sát này.Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng. IS và lực lượng vũ trang người Kurd bị cáo buộc là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công này./.