Ngày 27/12, Carrie Fisher, nữ diễn viên biểu tượng, từng hóa thân thành Công chúa Leia trong loạt phim ăn khách “Chiến tranh giữa các vì sao” (Star Wars), đã qua đời sau một cơn đau tim ở tuổi 60.Simon Halls, người phát ngôn của gia đình Fisher, thông báo: “Với nỗi buồn sâu sắc, Billie Lourd xác nhận rằng người mẹ đáng yêu của cô đã qua đời vào hồi 8 giờ 55 phút sáng 27/12.”Trong khi đó, nữ diễn viên Debbie Reynolds, mẹ của Fisher, viết trên trang Facebook cá nhân: “Cảm ơn tất cả những ai đã ngưỡng mộ tài năng của con gái đáng yêu và đầy kinh ngạc của tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi những lời cầu nguyện và suy nghĩ của các bạn đang dẫn dắt con gái tôi tới chặng dừng chân kế tiếp.”Fisher bị đau tim hồi tuần trước, khi đang trên chuyến bay chỉ còn 15 phút nữa thì hạ cánh ở Los Angeles. Một nhân viên y tế trên chuyến bay đó đã tiến hành hô hấp nhân tạo bằng miệng cho đến khi một nhóm nhân viên y tế đến đưa bà tới Trung tâm Y tế UCLA và được đặt máy thở."Tôi và Carrie đã kết bạn với nhau từ khi trưởng thành” - đạo diễn George Lucas, tác giả loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao,” tuyên bố.“Carrie là người cực kỳ thông minh, một nữ diễn viên tài năng, nhà văn kiêm nghệ sỹ hài có cá tính đầy màu sắc mà ai cũng yêu mến.Trong loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao,” Carrie là công chúa vĩ đại và đầy sức mạnh, một nhân vật nóng nảy, khôn ngoan và đầy hy vọng. Đây là vai diễn khó hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Trái tim và lời cầu nguyện của tôi hòa cùng Billie, Debbie và cả gia đình, bạn bè cùng người hâm mộ Carrie. Mọi người sẽ rất nhớ bà.”Còn nam diễn viên gạo cội Harrison Ford, người thủ vai Han Solo trong loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao,” nhận định: "Carrie là người độc đáo, thông minh, hài hước. Cô đã sống rất can đảm. Suy nghĩ của tôi hòa cùng con gái cô Billie, mẹ cô, Debbie, anh trai Todd và nhiều bạn bè cô. Chúng ta sẽ rất nhớ Carrie.”Fisher là con gái của Reynolds và ca sĩ Eddie Fisher. Bà ra mắt sân khấu Broadway cùng mẹ mình khi còn tuổi vị thành niên. Sau khi ra mắt làng điện ảnh với phim “Shampoo” (1975), Fisher theo học tại trường kịch ở London và sau đó là Đại học St. Lawrence. Nhưng năm 19 tuổi bà đã bỏ học sau khi nhận được vai diễn Công chúa Leia trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” (1977) của George Lucas.Trong suốt sự nghiệp, Fisher thường công khai nói về các cuộc vật lộn của mình với các vấn đề thần kinh, bà bị chuẩn đoán rối loạn lưỡng cực, và chứng nghiện ma túy. Fisher từng thừa nhận bà lạm dụng ma túy trong suốt thời gian quay phim “The Empire Strikes Back,”cũng như thuốc kê đơn.Ngoài nhân vật công chúa Leia trong bộ ba tập phim đầu tiên trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao và tập phim “Thần lực thức tỉnh” (Star Wars: The Force Awakens - 2015), Fisher còn xuất hiện trong nhiều bộ phim như “The Blues Brothers,” “When Harry Met Sally,” “The 'Burbs” và “Hannah and Her Sisters” của Woody Allen.Hồi năm 1990, Fisher đã biến cuốn hồi ký bán tự truyện “Postcards From the Edge” thành phim truyện nhựa với sự thủ diễn chính của nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep, trong đó kể chi tiết về chứng nghiện ma túy và những trải nghiệm tại trung tâm cai nghiện cũng như mối quan hệ của bà với mẹ.Với dự án điện ảnh này, Fisher đã được đề cử giải BAFTA Kịch bản xuất sắc nhất, trong khi Streep được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.Fisher còn là tác giả của 4 cuốn tiểu thuyết, là vợ cũ của ca sỹ kiêm nhà soạn ca khúc Paul Simon. Bà kết hôn với Simon hồi năm 1983 nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm. Fisher còn từng có mối quan hệ lâu dài với người đại diện tài năng Bryan Lourd, và có cô con gái duy nhất với ông đó là Billie Lourd./.