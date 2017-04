Bác sỹ khám cho bệnh nhân nhi. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, hơn một tuần nay nhiệt độ thay đổi thất thường khiến số trẻ mắc các bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng lên gấp rưỡi so với trước đó.Đáng lưu ý, có rất nhiều trẻ do bố mẹ tự ý điều trị hoặc ra hiệu thuốc để người bán thuốc kê đơn nên bệnh trở nặng hơn, dẫn đến biến chứng như viêm phổi nặng, suy hô hấp nặng…Bác sỹ Trương Văn Quý – Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong một tuần qua, mỗi ngày, Khoa Nhi khám khoảng 400-500 trẻ, trong đó, ¼ là các bệnh liên quan đến hô hấp, viêm phổi.Theo bác sỹ Qúy, có nhiều trường hợp gia đình thấy con bị ho, sốt đã tự ý đi mua thuốc về cho con dùng (có thể theo đơn lần điều trị trước hoặc tự chọn thuốc cho con điều trị) nên khi bệnh trở nặng, suy hô hấp nặng mới hốt hoảng đưa con nhập viện sẽ khiến cho việc chữa trị cho trẻ khó khăn hơn và kéo dài hơn. Thậm chí, có trẻ còn phải thở máy điều trị viêm phổi nặng, viêm tiểu phế quản.Vì vậy, có không ít trẻ phải kéo dài thời gian điều trị và chi phí cho một lần chữa bệnh sẽ tăng lên, nặng nề hơn, thậm trí trẻ có thể tử vong nếu đến quá muộn.Bác sỹ Trương Văn Quý chia sẻ, viêm phổi là bệnh có tỷ lệ mắc cao và là nguyên nhân nhập viện điều trị hàng đầu trong các bệnh lý hô hấp. Bệnh dễ diễn biến nhanh, nặng nhanh nếu không phát hiện điều trị kịp thời, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.Hiện nay, 60-70% trường hợp trẻ mắc viêm phổi là do virus. Các loại virus hay gặp là hợp bào hô hấp, virus cúm, Adenovirus, Rhinovirus... Các trường hợp còn lại có thể do vi khuẩn hoặc các nguyên nhân khác. Vì vậy, trẻ bị viêm đường hô hấp, không phải lúc nào cũng điều trị bằng kháng sinh.Bác sỹ Quý khuyến cáo các bậc cha mẹ tuyệt đối không được tự ý mua kháng sinh mà cần đưa trẻ đến bác sỹ khám và đưa ra quyết định điều trị.Để phòng bệnh cho trẻ, các bác sỹ khuyến cáo, ngay từ khi có thai các bà mẹ cần được chăm sóc dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, đầy đủ. Các phụ huynh khi chăm và nuôi dưỡng trẻ trong môi trường vệ sinh; cần tránh khói thuốc lá, khói than, bụi bẩn; Thực hiện tiêm chủng đầy đủ đúng theo lịch quy định; Cho trẻ bú mẹ.Khi phát hiện thấy trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ (sốt cao, bú kém, nôn, thở nhanh, li bì...), nên cho trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ./.