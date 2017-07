Nàng điệp viên MI6 bí ẩn và khó lường.

Hai điệp viên của MI6 bên bức tường Berlin sắp bị đổ.

Hai nữ điệp viên quyến rũ trong phim.

Sau thành công vang dội của ''The Fast and Furious 8'' vào tháng Tư vừa qua, mùa Hè này nữ chủ nhân giải Oscar Charlize Theron trở lại trong bộ phim hành động-điệp viên có tên ''Atomic Blonde'' (tên tiếng Việt là ''Điệp viên báo thù'').''Atomic Blonde'' do David Leitch (''John Wick'' và sắp tới là ''Deadpool 2'') làm đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết ''The Coldest City'' của Antony Johnson và Sam Hart.Bộ phim này cũng mở màn cho dòng phim nữ điệp viên của Hollywood - những cô nàng xinh đẹp, quyến rũ , nhưng không hề kém cạnh những điệp viên nam tài ba trong những màn đấu trí, bắn súng và võ thuật.Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh đầy hỗn loạn khi bức tường Berlin sắp sụp đổ. Một sỹ quan tình báo ngầm của MI6 bị giết, bản danh sách các điệp viên bí mật bị đánh cắp. Lorraine Broughton (Charlize Theron) - nữ điệp viên ưu tú được M16 cử tới Berlin để tìm cho ra bản danh sách đó.Tài ba, dữ dội nhưng không kém phần gợi cảm, Broughton luôn sẵn sàng tận dụng mọi lợi thế của mình để hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả khi.Và trong thế giới điệp viên đầy cạm bẫy và sự phản bội-hai mặt ấy, cô đã bắt tay hợp tác với người đứng đầu đơn vị đồn trú M16 David Percival (do diễn viên điển trai người Anh James McAvoy thủ vai) để ngăn chặn âm mưu có thể phá hoại toàn bộ nền tình báo phương Tây. Tuy nhiên, trong thế giới điệp viên hai mang đầy lừa lọc này, cô không bao giờ biết được ai đang làm việc cho ai và ai có thể tin tưởng…Charlize Theron - người đã tham gia phát triển kịch bản cách đây khoảng năm năm, đã đảm nhận vai trò nữ diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. Mọi cảnh quay mạo hiểm mà Broughton tham chiến trong phim đều do Theron tự mình thực hiện. Từng theo học múa ballet, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng này đã phải luyện tập 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong vòng ba tháng.Nữ điệp viên ''máu lạnh'' của Theron không hề ngại ngần sử dụng mọi kỹ năng đánh đấm dữ dội và không khoan nhượng, lẫn sắc đẹp khó cưỡng của mình. Một mình cô có có thể ''cân'' cả tá đối thủ nam giới to con, rồi ''lẩn như trạch'' ngay trước mũi họ. Việc quyết tâm dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành mục đích càng khiến nàng điệp viên thêm bí ẩn và khó lường.Không dừng lại ở đó, ''nữ điệp viên M16'' còn có thể quyến rũ cả đối tượng khác giới tính lẫn đồng giới. Cô có màn khóa môi nóng bỏng với nữ điệp viên Lasalle của tình báo Pháp, nhân vật do người đẹp phim ''Mummy'' Sofia Boutella thủ vai. Tuy nhiên tình yêu thực sự trong cô thì đã bị lụi tàn từ lâu.Tham gia bộ phim còn có diễn viên từ nhiều nước như John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, và Toby Jones.Phim công chiếu tại Việt Nam từ 28/7, cùng ngày với Bắc Mỹ./.