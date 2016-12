(Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá hai đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nội.Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng trong các đường dây này là Tô Văn Hưng (46 tuổi), trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) và Nguyễn Duy Ngọc (31 tuổi), trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La); Trần Quốc Hưng (51 tuổi, có 5 tiền án), trú tại phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân (Hà Nội).Theo thông tin ban đầu, từ công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng đã phát hiện hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh của đối tượng Tô Văn Hưng. Hưng thường lên Mộc Châu, Sơn La mua ma túy vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.Mỗi chuyến Hưng thường vận chuyển từ 5 đến 10 bánh heroin. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hưng liên tục thay đổi phương tiện đi lại.Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, 23 giờ 30 ngày 8/12, tại km37 + 100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cơ quan công an đã phát hiện, chặn giữ Tô Văn Hưng khi đối tượng đang di chuyển trên chiếc xe ô tô 16 chỗ từ Sơn La về Hà Nội.Tiến hành kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ tổng số 10 bánh heroin, gần 16 gam ATS được Hưng cất giấu trong 2 chiếc gối và trong bình xăng chiếc xe máy Dream để trên ô tô.Tại cơ quan công an, Tô Văn Hưng khai nhận, để vận chuyển số ma túy về Hà Nội trót lọt, đối tượng đã chuẩn bị chiếc xe máy có bình xăng 2 đáy để giấu hàng, rồi mang lên Mộc Châu, Sơn La trước.Sau khi mua hàng xong, Hưng thuê xe khách từ Hà Nội lên đón. Để đưa chiếc xe máy có giấu heroin lên ôtô, Hưng tháo bớt 1 bánh xe.Do bình xăng của chiếc xe chỉ giấu được 5 bánh heroin, Hưng đã giấu số heroin còn lại trong 2 chiếc gối được nhà xe dùng làm gối tựa cho khách.Tiến hành khám xét nơi ở của Tô Văn Hưng, Cơ quan Công an thu giữ 1 súng quân dụng K59.Công an thành phố Hà Nội cũng vừa phát hiện, "chặt đứt" một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh khác về Hà Nội do Nguyễn Duy Ngọc (31 tuổi), trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cầm đầu.Cụ thể, khoảng 10 giờ 45 ngày 7/12, tại Km37+10 Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ (Hà Nội), tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội gồm Phòng PC 47 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 12 - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an Hà Nội đã chặn giữ Nguyễn Duy Ngọc khi Ngọc điều khiển ôtô Hyundai Avante đến đoạn quốc lộ này.Kiểm tra phương tiện của Ngọc, các lực lượng đã thu giữ trên ôtô của Ngọc 10 bánh heroin với tổng trọng lượng 3.511,11 gam được Ngọc giấu trong chiếc cặp để trên ghế phụ.Ngay sau bắt giữ, khám xét phương tiện của Ngọc, 11 giờ 55 phút cùng ngày, một tổ công tác khác đã bắt giữ Trần Quốc Hưng (51 tuổi, có 5 tiền án), trú tại phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân (Hà Nội), là một trong những "đầu mối" tiêu thụ heroin của Ngọc tại Hà Nội; thu giữ 27 viên ma túy tổng hợp, 2,280 gam heroin, 1 xe ôtô, 9 sim điện thoại và 80 triệu đồng.Hiện Cơ quan công đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án này./.