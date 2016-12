Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại các nhà ga chính ở Cologne trong dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 28/12, một loạt quốc gia châu Âu đã tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt trước thềm đón Năm Mới 2017 – thời điểm nguy cơ tấn công khủng bố tăng cao.Tại Nga, giới chức thủ đô Moskva quyết định thắt chặt an ninh trên khắp thành phố. Hơn 10.000 cảnh sát đã tăng cường hiện diện tại khắp các khu chợ Giáng sinh cũng như quầy hàng lưu niệm. Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt cũng được triển khai tại các tụ điểm công cộng trong thành phố do lượng du khách đổ về tăng cao trong suốt dịp lễ kéo dài tới 9/1 năm sau.Còn tại Đức, chính quyền thành phố Cologne cũng đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trước thềm Năm Mới sau vụ tấn công tại Berlin hồi tuần trước cũng như loạt vụ quấy rối phụ nữ trong mùa lễ hội năm ngoái. Khoảng 10 chiếc xe tải gắn vòi rồng và nhiều hàng rào bê tông được đặt bên ngoài các khu vực an ninh nhạy cảm. Ngoài ra, lần đầu tiên trong năm, cảnh sát Cologne sử dụng camera giám sát để đảm bảo an ninh.Bên cạnh đó, các nước châu Âu khác đẩy mạnh chiến dịch truy quét khủng bố. Tại Tây Ban Nha, 2 người đàn ông đã bị bắt giữ ở Madrid do nghi ngờ truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Trong quá trình vây bắt, cảnh sát đã phát hiện nhiều kho súng và đạn được.Còn tại Bỉ, cảnh sát Brussels cũng đã bắt một thiếu niên 14 tuổi sau khi phát hiện một chai chứa chất nổ cất trong balô đi học cũng như nhiều vật liệu nổ trong phòng riêng. Dù văn phòng công tố khẳng định vụ việc không có dấu hiệu liên quan tới khủng bố, song cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc./.