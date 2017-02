Đài Sputnik dẫn Báo cáo mới đây của Ủy ban đối ngoại Nghị viện châu Âu cho biết do một số yếu tố chính trị, lập trường thống nhất của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga có thể bị lung lay.Theo báo báo, trong số các yếu tố đó có đường hướng của Tổng thống Mỹ và cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Pháp, Đức.Báo cáo nêu rõ: "Tân Tổng thống Mỹ có thể bỏ qua an ninh châu Âu và tiến tới thỏa thuận với Nga, bất chấp ý kiến của người dân châu Âu và đại diện các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, những người đang cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Moskva. Cũng theo báo cáo, ngoài ra còn có khả năng ở Pháp, và có thể cả ở Đức sau bầu cử sắp tới, sẽ có lực lượng chính mới lên nắm quyền và có chính sách nhẹ nhàng hơn với nước Nga."Báo cáo trên cũng lưu ý rằng có thể xảy ra sự sụp đổ của sự đồng thuận vốn đã mong manh mà EU đã đạt được trong mối quan hệ với Nga. Đồng thời, Nga cho rằng đó là bằng chứng thành công gián tiếp của "chính sách đe dọa." Về vấn đề này, các nhà phân tích tin rằng Nga có thể xem xét lại thái độ của mình đối với EU.Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson mới đây tại hội nghị ngoại trưởng liên minh châu Âu (EU) cho biết Vương quốc Anh sẽ nhấn mạnh vào việc duy trì lệnh trừng phạt của EU chống Nga.Theo ông Johnson, "các lý do cho điều này là đủ rõ ràng." Ông Boris Johnson lưu ý rằng tất cả các nước đều rất lo ngại về sự leo thang xung đột ở miền Đông Ukraine và "không thể có việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga, cần duy trì áp lực đối với Nga"./.