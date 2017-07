Căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 13, ấp Ánh Sáng, Phường 1, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà làm bằng gỗ và làm cụ Lê Văn Hai (92 tuổi) tử vong.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân thấy ngọn lửa bốc lên từ căn nhà số 13, ấp Ánh Sáng, Phường 1, thành phố Đà Lạt.Một thành viên trong gia đình số nhà 13 cho biết, khu nhà gỗ này là nơi sinh sống của cụ Hai, còn con cháu của cụ ở ngôi nhà xây phía sau ngôi nhà bị cháy. Gần trưa, gia đình có việc lên phường làm giấy tờ, khi quay trở về đã thấy đám cháy bốc lên từ căn nhà mà cụ Hai ở.Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ dập lửa nhưng do nhà làm bằng gỗ, nên chỉ ít phút sau lửa đã bốc cháy dữ dội, có nguy cơ cháy lan sang những ngôi nhà bên cạnh.Ngôi nhà cháy lại nằm giữa khu dân cư và nhiều khách sạn nên có nguy cơ cháy bùng phát lan rộng.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động ba xe chuyên dụng và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường cùng lực lượng dân quân tự vệ, người dân thực hiện công tác cứu hộ, chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực hỏa hoạn nằm trong khu dân cư dưới con hẻm nhỏ của ấp Ánh Sáng, công tác cứu hộ, chữa cháy gặp nhiều khó khăn.Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã làm căn nhà làm bằng gỗ bị thiêu rụi và khiến cụ Lê Văn Hai, người sống trong ngôi nhà trên tử vong.Ngọn lửa đã lan sang và làm hư hại một phần nhà ngôi nhà kế bên.Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy./.