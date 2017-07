Dám cháy dữ dội trên sân khấu. (Nguồn: runthetrap.com)

Hơn 22.000 người đã được sơ tán khỏi một liên hoan âm nhạc ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha khi một đám cháy lớn xảy ra tối 29/7.Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do vụ hỏa hoạn này.Theo hãng tin Sky News, những hình ảnh trên mạng truyền thông xã hội cho thấy những người tham dự chạy khỏi sân khấu, nơi đám cháy bùng phát.Theo một video được chia sẻ trên mạng xã hội, ngọn lửa bùng phát chỉ trong vài giây do hệ thống âm thanh bị cháy, khiến những người hâm mộ âm nhạc phải sơ tán.Trong khi đó, báo Daily Mirror của Anh dẫn nguồn truyền thông Tây Ban Nha cho biết sân khấu bị cháy do việc bắn pháo hoa./.