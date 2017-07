Nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người tử vong được xác định do lỗi hàn xì (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai nạn nhân bị bỏng trên 80%



Chiều 29/7, trao đổi với chúng tôi, đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân được chuyển từ vụ cháy ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội).



“Trong 3 bệnh nhân, có 1 bệnh nhân đã tử vong trước đó, còn hai bệnh nhân bị bỏng nặng trên 80%,” vị này cho biết.



Do vết thương quá nặng, hiện cả 2 nạn nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để điều trị.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 8 người tử vong tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội ngày 29/7, theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ tia lửa điện hàn xì.Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức vừa có báo cáo nhanh về vụ cháy khiến 8 người tử vong tại xã Đức Thượng.Theo đó, 8 người tử vong đều do mắc kẹt tại xưởng. 2 nạn nhân khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện huyện Đan Phượng trong tình trạng hôn mê.Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do xưởng đang sửa chữa. Thợ hàn xì trong quá trình làm việc đã để bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ốp xốp.Khu xưởng bị cháy rộng 170m2, với mặt tiền khoảng 7m, được dựng mái tôn, tường gạch. Khu xưởng cũng có một gác xép chừng 100m2.Cơ sở này do ông Nguyễn Văn Được (Phúc Thọ, Hà Nội) thuê đất để sản xuất bánh kem và chocolate. Xưởng sản xuất cũng là nơi ở của gia đình ông Được cùng một số công nhân.Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.