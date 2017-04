Chelsea vào chung kết xứng đáng với chiến thắng thuyết phục trước Tottenham.

Willian đã lập cú đúp cho Chelsea ở trận đấu này.

Kane bay đánh đầu ngược ghi bàn cho Tottenham.

Tình huống Chelsea được hưởng penalty gây tranh cãi.

Chelsea nắm thế trận hoàn toàn sau khi thay đổi người.

Matic ấn định chiến thắng 4-2 cho The Blues.

Chelsea đã thẳng tiến vào trận chung kết FA Cup sau khi có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Tottenham ở trận bán kết 1 diễn ra trên sân Wembley.Willian (cú đúp), Eden Hazard và Nemanja Matic là những người đã ghi bàn mang chiến thắng về cho The Blues.Chiến thắng này có thể sẽ là cú hích quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Conte trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League với chính Tottenham.Trận bán kết giữa Chelsea và Tottenham đã diễn ra rất hấp dẫn và căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Martin Atkinson.Chelsea là đội có khởi đầu thuận lợi khi Willian thực hiện cú sút phạt hoàn hảo để mở tỷ số ngay phút thứ 5.Tuy nhiên, chỉ đúng 13 phút sau, Harry Kane có pha đánh đầu ngược quá hiểm hóc buộc thủ thành Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng.Kịch tính được đẩy lên cao khi Willian thực hiện thành công quả penalty đầy tranh cãi giúp The Blues dẫn 2-1 ở phút 43. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Dele Alli đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng với bàn gỡ hòa 2-2.Thậm chí, sau bàn thắng gỡ hòa, Tottenham đã tạo ra sức ép rất lớn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea.Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Antoni Conte tung Costa, Hazard và Cesc Fabregas vào sân.Chelsea nắm hoàn toàn thế trận và Hazard đã không phụ lòng người hâm mộ khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 75.Chưa dừng ở đó, đến phút 80, tiền vệ người Bỉ còn kiến tạo cho Nemanja Matic lập siêu phẩm, nâng tỷ số lên 4-2 cho The Blues.Bị dẫn trước 2 bàn, Tottenham đã nỗ lực tấn công nhưng họ chỉ tung ra được đúng 1 cú dứt điểm chính xác ở tình huống Harry Kane đá phạt. Còn bên ngoài sân, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cũng chỉ còn biết gật đầu chấp nhận thất bại.Với việc giành vé vào chung kết, Chelsea sẽ tranh ngôi vương FA Cup mùa này với đội thắng ở cặp Arsenal - Manchester City./.