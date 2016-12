Pedro lập cú đúp mang chiến thắng về cho Chelsea. (Nguồn: DM)

Chelsea đã chính thức giành chức vô địch lượt đi sau khi có chiến thắng 3-0 trước AFC Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 18.Pedro Rodriguez (cú đúp) và Eden Hazard đã thay nhau tỏa sáng để mang ba điểm về cho The Blues.Đây cũng là chiến thắng thứ 12 liên tiếp mà thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte có được ở mùa giải năm nay.Chelsea đã có được 46 điểm sau 18 vòng đấu và chắc chắn giành ngôi vô đich lượt đi - món quà không thể ý nghĩa hơn dành tặng người hâm mộ đội bóng nhân ngày tặng quà Boxing Day.Chức vô địch lượt đi chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để Chelsea hướng đến ngôi vương khi mùa giải kết thúc. Hơn nữa, lịch sử cũng đang đứng về phía họ.Theo thống kê, ở 4 lần từng giành chức vô địch ở mùa Giáng sinh (2004-05, 2005-06, 2009-10 và 2014-15), Chelsea đều đã khép lại mùa giải bằng ngôi vị cao nhất tại Premier League.Ở trận này, không có Diego Costa trên hàng công, Chelsea đôi chút khó khăn trước một AFC Bournemouth chơi chặt chẽ. Tuy nhiên, sau những nỗ lực bất thành, họ cũng có được bàn thắng.Phút 24, nhận bóng từ Fabregas, Pedro đã xứ lý bóng khéo léo rồi tung ra cú cứa lòng đẹp mắt làm tung lưới đội khách, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.Sau bàn thắng, The Blues chơi hưng phấn hơn nhưng phải đến đầu hiệp 2 họ mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Hazard từ chấm 11m.Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống "ăn miếng trả miếng" của hai đội, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi khi đồng hồ bước sang phút 90+2.Phải đến phút 90+3, Pedro mới một lần nữa lên tiếng với bàn thắng có phần may mắn, ấn định chiến thắng 3-0 cho The Blues./.