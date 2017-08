Chế biến và đóng gói lúa mì tại một nhà máy ở Kỳ Đài, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 25/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 3/8 cho biết giá lương thực trên thế giới trong tháng Bảy tiếp tục tăng, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.Trong thông cáo báo chí, FAO nêu rõ chỉ số giá lương thực đạt bình quân 178,1 điểm trong tháng Bảy, mức cao nhất kể từ tháng 1/2015, với mức tăng 2,3% kể từ tháng 2/2017 và 10,2% so với một năm trước đó.Giá các mặt hàng gạo, lúa mì ổn định chính là động lực thúc đẩy chỉ số giá ngũ cốc tăng 5,1% trong tháng Bảy.FAO cho rằng giá lúa mì chủ yếu tăng trong tháng Bảy mà nguyên nhân là do thời tiết nóng và khô đã làm ảnh hưởng tới năng suất lúa mì tại khu vực Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, giá ngô cũng tiếp tục duy trì ở mức ổn định.Ngoài ra, FAO cũng lưu ý rằng chỉ số các mặt hàng thiết yếu hàng ngày tăng 3,6% trong tháng Bảy do giá các mặt hàng bơ, phomát, sữa bột ở mức cao. Việc siết chặt các hoạt động xuất khẩu đã đẩy giá bơ, các sản phẩm từ bơ và các sản phẩm sữa khác tăng cao.Theo FAO, mặc dù chỉ số giá đường tăng 5,2% trong tháng Bảy, song mới chỉ là tháng tăng đầu tiên kể từ đầu năm nay, và giá mặt hàng này vẫn thấp hơn 20% so với mức giá cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số giá dầu thực vật giảm 1,1% so với tháng Sáu và rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016. Giá dầu thực vật giảm trong tháng Bảy do ảnh hưởng của sản lượng dầu cọ tại Đông Nam Á và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu yếu. Chỉ số giá thịt ổn định./.