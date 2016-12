Thu hoạch rau trồng trong nhà kính. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 trên địa bàn Thủ đô giảm nhẹ.Nguyên nhân là do các loại rau đang vào vụ nên giá nhiều loại rau giảm mạnh.Việc các loại rau giảm khiến cho nhóm thực phẩm giảm. Thêm vào đó nhóm giao thông giảm (tuy trong tháng xăng dầu tăng 2 lần nhưng tính bình quân giá xăng dầu vẫn giảm). Nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng dự báo cũng giảm do giá dầu hỏa giảm, giá gas giảm từ 1/12 vừa qua.Cụ thể, một số mặt hàng như lương thực, dự tính tháng 12 này giá một số mặt hàng gạo trên địa bàn Hà Nội tăng 300-500 đồng/kg tùy từng loại gạo và tùy từng khu vực.Giá lúa gạo tăng nguyên nhân được cho chủ yếu là một lượng gạo lớn được huy động để chuyển vào miền Trung do bị ảnh hưởng của đợt bão lụt vừa qua.Tháng này nhóm thực phẩm giảm so với tháng trước do giá các loại rau đồng loạt giảm mạnh. Nguyên nhân khiến các loại rau giảm là vì thời tiết nắng ấm thuận lợi cho các loại rau tăng trưởng tốt.Thêm vào đó, thời tiết ấm nóng nên nhu cầu dùng lò sưởi, bình nước nóng chưa cao khiến cho sản lượng điện tiêu thụ sẽ giảm hơn so với tháng trước. Nhóm giao thông giảm do giá xăng dầu bình quân giảm.Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của thành phố Hà Nội tăng nhẹ.Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 12 này ước đạt 928 triệu USD, tăng 3% so tháng trước và 2,1% so cùng kỳ.Tính chung cả năm, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 10.613 triệu USD, tăng 1,3% so năm ngoái.Cũng theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, kim ngạch nhập khẩu tháng 12 này của thành phố ước đạt 2.414 triệu USD, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 2,4% so cùng kỳ.Tính chung cả năm 2016, kim ngạch nhập khẩu đạt 24.833 triệu USD, bằng 96,6% so cùng kỳ năm trước.Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh trong năm 2016 là xăng dầu, giảm 22,5% so năm 2015; phân bón, giảm 13,8%; hóa chất, giảm 14,3%.Bên cạnh đó, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 254.000 lượt khách, tăng 2,4% so tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ; khách nội địa đến Hà Nội ước đạt 807.000 lượt khách, tương ứng tăng 1,8% và 8,1%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 4.787 tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 10,7%.Tính chung cả năm 2016, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 19,9% so năm 2015; khách nội địa đạt 9,24 triệu lượt người, tăng 4,3%. Doanh thu khách sạn, lữ hành đạt 55.105 tỷ đồng, tăng 10,6%./.