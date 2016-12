Người tiêu dùng mua sắm tại Co.o mart Đinh Tiên Hoàng, Tp. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 29/12, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của thành phố tăng 0,52% so với tháng 11 và tăng 4,41% so với cùng kỳ năm 2015.Theo Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê trong tháng 12 thì có 7 nhóm hàng tăng so với tháng 11.Trong đó, dẫn dầu là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 19,03%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,29%.Lý giải nguyên nhân, nhóm ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng giá trong tháng này, các chuyên gia cho rằng là do chuẩn bị vào cuối năm, nhu cầu sửa chữa, sử dụng điện nước tăng hơn so với bình thường dẫn đến việc mua, sử dụng điện nước, vật liệu xây dựng tăng.Tiếp theo các nhóm hàng tăng giá trong tháng 12 lần lượt là nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,19%; may mặc mũ nón giày dép tăng 0,09%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%.Riêng trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, mặt hàng thực phẩm giảm 0,05%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,07%; còn lương thực giảm 0,05%.Bên cạnh các nhóm hàng tăng giá, trong tháng 12 có 3 nhóm hàng giảm giá là văn hóa bưu chính viễn thông 1%; bưu chính viễn thông 0,16%; thiết bị và đồ dùng gia đình 0,15%. Nhóm hàng duy trì mức giá ổn định là giáo dục.Cùng chiều với chỉ số CPI, chỉ số giá USD tháng 12 tăng 2,77% và chỉ số giá vàng tăng 0,25% so với tháng trước./.