Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12 ước tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 10,8%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,4%, tuy nhiên ngành khai khoáng lại giảm 7,4%.Như vậy tính chung cả năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã tăng 7,5% so với năm 2015 (quý 1 tăng 7,4%, quý 2 tăng 7,1%, quý 3 tăng 7,1%, quý 4 ước tính tăng 8,2%) và thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,8% của năm 2015 và 7,6% của năm 2014, theo đại diện của Tổng cục Thống kê nguyên nhân là do ngành khai khoáng bị giảm sút mạnh.Tại các địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Nam dẫn đầu với mức tăng 30%, Thái Nguyên tăng 24%, Hải Phòng tăng 16,8%, trong khi thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng 7,4% và Hà Nội tăng 7%.(đơn vị %)Tính chung 11 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm trước tăng 12,6%), trong đó ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như sản xuất xe có động cơ tăng 20,8%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,1%, sản xuất đồ uống tăng 11,9% và sản xuất kim loại tăng 11,9%...Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tại thời điểm 1/12) tăng 8,1% so với cùng thời điểm năm trước. Đây là mức tồn kho thấp nhất trong nhiều năm qua (cùng thời điểm năm 2015 tăng 9,5%). Trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm, như sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 4,3%, sản xuất thiết bị điện giảm 7,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 9,6%...Như vậy, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 11 tháng của năm là 66,1% (cùng kỳ năm trước là 72,3%), trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) là 125,7%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu là 112,6%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 108,2% và sản xuất, chế biến thực phẩm 84,9%./.