Ảnh minh họa. (Nguồn: F-16.net)

Theo THX, ngày 30/4, quân đội Iraq cho biết đã có tổng cộng 54 tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong 4 vụ không kích do các máy bay nước này tiến hành nhằm vào các vị trí của IS và sau một cuộc giao tranh với lực lượng an ninh tại khu vực biên giới với Syria tại một tỉnh miền Tây Iraq.Trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (JOC) cho biết các máy bay chiến đấu F-16 và Sukhoi đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào nơi ẩn nấp của các tay súng IS tại thị trấn al-Qaim, cách Baghdad 330km về phía Tây Bắc, do nhóm khủng bố này kiểm soát, tiêu diệt khoảng 20 tay súng và làm bị thương một số đối tượng khác.Vụ không kích thứ hai đã nhắm vào cơ sở chế tạo bom xe tại khu vực Karabala gần thị trấn biên giới al-Qaim và đã phá hủy cơ sở này, trong đó có 3 xe bom, đồng thời khiến ít nhất 10 tay súng IS thiệt mạng. Trong khi đó, 2 vụ không kích khác đã nhằm vào địa điểm chế tạo bom xe khác và một kho chứa vũ khí gần al-Qaim, tiêu diệt khoảng 16 tay súng IS.Trong một tuyên bố khác, JOC cũng cho biết quân đội Iraq dưới sự yểm trợ của các máy bay trực thăng đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào trước lúc bình minh do hàng chục phần tử IS tiến hành nhằm vào các căn cứ quân sự tại khu vực Akashat gần biên giới với Syria, tiêu diệt 8 phần tử IS và phá hủy một trong số các phương tiện của chúng./.